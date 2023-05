Il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone si trova in via Brento nel comune di Sasso Marconi ed è un’associazione di volontariato ODV, con personalità giuridica, iscritta all’Albo del Volontariato per l’Emilia-Romagna.

Nasce nel 1989 come Centro Recupero Fauna Selvatica in risposta alle numerose problematiche legate alla fauna selvatica autoctona con il continuo ritrovamento di animali feriti, in difficoltà o inurbati che aveva reso necessaria la creazione di un’unità di emergenza per la fauna autoctona dell’Appennino Tosco-Emiliano che provvedesse alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento degli stessi nel loro ambiente.

I fondatori sono Rudi Berti e Mirca Negrini.

Nel novembre dello stesso anno arriva il primo cucciolo di leone e così che il Centro, primo in Italia, decide di attivarsi nella complessa e articolata attività di recupero di animali originari di altri paesi, importati illegalmente.

Nel dicembre del 1993, all’accordo tra la famiglia Berti (fondatrice del Centro) e i volontari impegnati, alla fondazione dell’ Associazione Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone.

Autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna è uno dei tre centri convenzionati con il Ministero della Transizione Ecologica e rappresenta un punto di riferimento stabile per cittadini, Enti Pubblici, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco; è operativo 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, nel recupero della fauna autoctona ed esotica trovata ferita, in difficoltà e/o sequestrata dalle autorità giudiziarie per maltrattamento, commercio e detenzione illeciti.

L’attività del Centro è interamente gestita da volontari italiani e stranieri e, dal 2003, può contare anche sul prezioso supporto dei volontari selezionati per i Progetti annuali di Servizio Civile Nazionale che coinvolgono ragazzi e ragazze da tutta Italia.

Il Centro ha inoltre consolidato i rapporti con diverse Università italiane stipulando numerose convenzioni per lo svolgimento di tirocini e tesi di laurea.