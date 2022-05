Scuole, chiudono le paritarie San Vicenzo de’ Paoli: genitori delusi e 15 maestre senza cattedra

Le suore della Carità di San Giovanna Antida Thouret chiudono le paritarie San Vicenzo de’ Paoli di via Montebello per difficoltà economiche e restano senza scuola i bambini che avevano già fatto l'iscrizione. A darne notizia Il Resto del Carlino, che in un articolo spiega anche che saranno 15 le maestre che perderanno il lavoro: dalla scuola nessuna conferma e nessuna smentita, perché oggi il portavoce non è in sede. Nel frattempo i genitori che avevano già iscritto i propri figli alla materna e alle elementari dovranno cambiare i programmi perché a settembre qui la campanella non suonerà.

Nascono meno bambini e l'effetto è la crisi economica: questa sarebbe la spiegazione. Tema delle iscrizioni che era stato già sollevato qualche anno fa, quando a chiudere fu il liceo dell'istituto e adesso siamo alle ultime lezioni. La delusione delle mamme e dei papà è forte, così come scrive il Carlino, così come il problema del lavoro per le 15 insegnanti che perderanno l'incarico.