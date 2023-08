Il Cinema Fossolo a rischio chiusura. Ma c’è l’ipotesi di una nuova gestione

“Sono passati 13 anni da quando abbiamo ristrutturato e riaperto il cinema Fossolo. Con dispiacere vi comunichiamo che, per quanto ci riguarda, il cinema ha chiuso definitivamente. L’immobile ha bisogno di un intervento che la proprietà fino ad oggi non ha mai fatto, anzi tutte le “pezze” che ci abbiamo messo sono state a carico nostro. Oggi non si può più tamponare ma bisogna intervenire seriamente e nessuno della proprietà si muove. Ci sono perdite dappertutto, che possono diventare un problema se non si interviene. Il nostro ringraziamento va a tutti i nostri affezionati clienti. Speriamo di avere novità da comunicare nelle prossime settimane, ma il Fossolo per noi ormai è una stagione finita. Grazie davvero a tutti e continuate ad amare il cinema: lo spettacolo più bello del mondo”.

È con un messaggio deciso e commovente che Alessandro Berselli comunica a pochi ristretti la volontà di chiudere il cinema Fossolo. Lui, il titolare, non commenta ulteriormente. Lo fanno però Matteo Di Benedetto e Valeria Gamberini, rispettivamente consigliere comunale e consigliera del quartiere Savena, entrambi in quota Lega: “Apprendiamo che il Cinema Fossolo a breve dovrebbe chiudere: si tratterebbe di un duro colpo per tutti. Ringraziamo tutto il personale e tutti coloro che fino a oggi hanno tenuto aperto i battenti di quello che è un vero e proprio punto di riferimento della comunità del Fossolo. Il cinema è a tutti gli effetti uno dei pochi centri aggregativi di un'area che ne è gravemente deficitaria. L'augurio è che si possa trovare presto una soluzione che metta tutti d'accordo e mantenga aperta questo luogo a cui è affezionato tutto il quartiere. Va fatta chiarezza il prima possibile" commentano in una nota.

Non è detta però l’ultima parola. Il Resto del Carlino, riportando un virgolettato di una fonte vicina alla proprietà delle mura del cinema, scrive come la chiusura definitiva della sala non sia in discussione, e che il cinema “aprirà dopo la pausa estiva e lavori necessari, con una nuova gestione, perché sono diversi i soggetti interessati alla sala”.