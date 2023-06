Imola: tamponato da un’auto, morto ciclista di 76 anni

Un ciclista di 76 anni, residente a Lugo (Ravenna), è morto in seguito ad un tamponamento subìto da un’auto. L’incidente è avvenuto a Imola, su via Nuova, bivio Selice, attorno alle ore 9.15 di domenica 18 giugno. Secondo quanto raccolto dalla Polizia Locale, il ciclista procedeva in direzione Mordano, quando una Mercedes guidata da un 21enne di Dozza lo ha urtato. A ricostruire la dinamica, secondo quanto scrive l’Ansa, sono stati due testimoni, che hanno raccontato alla Polizia Locale come l’auto abbia sbalzato il ciclista per diversi metri in avanti. All’arrivo del 118 il 76enne era già deceduto. Il conducente dell’auto dovrà ora rispondere di omicidio stradale.

Foto di archivio - LaPresse