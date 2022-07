Boom Cinema Ritrovato: 145mila spettatori a Bologna

Il Cinema Ritrovato 2022 segna 145.000 spettatori a Bologna. La 36esima edizione si è aperta il 19 giugno con la proiezione del Grande dittatore di Charlie Chaplin e si è conclusa ieri sera, sempre in piazza Maggiore, con il restauro di The Last Waltz, con il quale Martin Scorsese ha immortalato l'ultima apparizione dal vivo, nel 1976, del gruppo The Band.

La rassegna si è chiusa con un balzo in avanti rispetto all'edizione pre-Covid del 2019: si sono contati 4.230 accreditati provenienti da 55 paesi, da tutti i continenti, in sette sale "sempre piene da mattina a sera", soprattutto nella settimana dal 25 giugno al 3 luglio.

Lo segnala la stessa Cineteca, parlando fra l'altro di bilancio importante anche "per riflettere sull'esperienza della visione collettiva in sala".

Le serate in piazza Maggiore hanno rappresentato i momenti più partecipati (95.000 spettatori in 22 serate), da quella in cui Stefania Sandrelli ha presentato il restauro del 'Conformista' di Bernardo Bertolucci a quella con Alice Rohrwacher e il suo nuovo film 'Le pupille', girato a Bologna.

Ma è appunto l'immagine delle sale piene a dare un impulso diverso (50.000 spettatori in nove giorni di festival): la sala Mastroianni e la sala Scorsese del Cinema Lumière e l'Auditorium DAMSLab in piazzetta Pasolini (a sua volta trasformata in una sala all'aperto per alcune eccezionali proiezioni al ritmo di un antico proiettore con lampada a carboni), il Cinema Arlecchino e il Cinema Jolly in via delle Lame, la Sala Cervi in via Riva di Reno, fino alla Sala Europa in via Pietralata (la prima sede del CinemaLumière, dove Il Cinema Ritrovato nacque 36 anni fa) hanno fatto di Bologna una vera e propria "fortezza del Cinema", come l'ha definita Gianni Amelio.