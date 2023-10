Clima, l’allarme di Arpae: “Ad ottobre mai così caldo”

Le previsioni meteo dicono che dalla prossima settimana arriverà il freddo tipico dell’autunno. Intanto, però, la prima metà di ottobre ha fatto registrare un caldo record. Se infatti i 30°C di temperatura erano già stati raggiunti negli anni scorsi, questo è il primo anno in cui il caldo atipico ha avuto una persistenza ed una estensione del tutto inedita. A dirlo è l’Arpae (Agenzia prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna): nella calura che ha colpito il bacino del Mediterraneo in questo inizio di autunno “il nord-Italia e l’Emilia-Romagna non hanno fatto eccezione, raggiungendo il picco del caldo fra l’8 e il 10 ottobre. In queste giornate un numero crescente di stazioni ha superato i 30 °C di temperatura massima. Il giorno 9 ben 139 stazioni della rete regionale su 256 attive hanno superato quella soglia, mentre in pianura la media delle massime in questo periodo dovrebbe essere 21 °C (periodo 1991-2020)”.

L’aspetto più preoccupante è la persistenza del caldo: “Il superamento occasionale della soglia di 30°C in una giornata di ottobre in un numero limitato di stazioni è un evento già accaduto nel passato, ma la persistenza ed estensione del fenomeno è del tutto inedita. L’assoluta unicità di questa situazione appare chiara anche in termini di temperatura media regionale. Si osserva come dal primo di ottobre la temperatura media regionale in Emilia-Romagna, ottenuta dall'aggregazione spaziale dei dati dell’analisi climatica Eraclito, sia rimasta allineata su valori prossimi o superiori ai record storici invece che nell’intervallo di normalità climatico delimitato dalla fascia verde (intervallo interquartile sul periodo 1991-2020). Dal giorno 8, un ulteriore riscaldamento della massa d’aria in quota, con 18 °C in libera atmosfera al livello di riferimento di 850 hPa, valore tipico del mese di luglio, ha fatto balzare la temperatura media regionale a 22°C, superando di oltre 3°C il precedente record storico stabilito nel 2001”.

“Le persistenti anomalie termiche degli ultimi mesi – si conclude la nota – stanno facendo salire rapidamente anche l’anomalia annuale, che al momento attuale ha raggiunto +1 °C rispetto al periodo 1991-2020, valore molto elevato e appena dietro al precedente valore record del 2022”.