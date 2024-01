Stava uscendo dalla stalla della sua piccola fattoria quando si è trovato davanti un uomo incappucciato che lo ha aggredito colpendolo più volte con un coltello. È successo giovedì 4 mattina a Tolè, frazione di Vergato. La vittima è un contadino 64enne che ha sempre vissuto nella piccola località dell'Appennino bolognese, e che ora si trova ricoverato all'ospedale Maggiore per le ferite riportate al braccio e all'addome.

Un episodio di violenza che gli stessi carabinieri della stazione locale definiscono "strano", non solo perché insolito per una piccola comunità come quella di Tolè, ma anche per come è avvenuto. L'uomo dal volto coperto, infatti, si è spinto fino all'interno del cortile dell'abitazione e, all'improvviso, ha colpito con due fendenti il 64enne che, come ogni mattina, aveva appena finito di dare da mangiare agli animali da cortile che alleva insieme alla moglie e al figli.

L'aggressore è poi fuggito lasciando il contadino ferito e sanguinante. L'uomo è riuscito a raggiungere la famiglia che in quel momento era in casa e a contattare il 118. Insieme ai sanitari sono arrivati anche gli investigatori, che hanno avviato le indagini e non escludono nessuna pista. Secondo quanto riportato dalla vittima, l'uomo incappucciato era uno sconosciuto e aveva un accento straniero.