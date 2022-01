Scuola, nasce un comitato a sostegno dei docenti no vax sospesi

Un comitato a favore degli insegnanti no vax sospesi e una raccolta fondi in loro sostegno. L'idea arriva dal liceo Keynes di Castel Maggiore dove alcuni docenti e genitori hanno deciso di sostenere quei professori che non essendosi vaccinati contro il Covid sono stati sospesi e sono temporaneamente a casa senza stipendio.

Il comitato solidale Jmk afferma: "Si ritiene infatti che essi, eseguendo un tampone ogni due giorni, non costituissero un pericolo per la scuola, anzi, è proprio la loro assenza che danneggia le classi in cui prestano servizio da anni privandole della continuità didattica, pilastro fondamentale per il successo formativo. Sperando che tale iniziativa faccia riflettere sugli effetti delle misure assunte dalle autorità amministrative – continuano – si propone inoltre la finalità di raccogliere fondi atti, almeno parzialmente, a supplire alla mancanza di stipendio dei lavoratori e delle lavoratrici sollevati dal servizio, ma ancora parte della nostra comunità scolastica: accogliente, inclusiva e aperta alle differenze".