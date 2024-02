Il commercialista evasore totale che prende il reddito di cittadinanza

Un evasore totale che svolge la professione di commercialista e percepisce il reddito di cittadinanza. La "singolare" scoperta è stata fatta dai finanziari del Comando Provinciale di Bologna.

L'uomo, titolare di tre distinte partite IVA, in poco più di un anno è riuscito a "nascondere" al fisco tutti i redditi, oltre 100 mila euro.

Non è tutto. I militari della Tenenza di Molinella hanno anche rilevato una indebita percezione del "Reddito di Cittadinanza", infatti il consulente, "mascherando" i suoi guadagni, aveva percepito per oltre 3 anni il sussidio senza averne diritto. È riuscito a incassare un importo di circa 30 mila euro ed è stato denunciato anche per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Indagando ancora, le Fiamme Gialle hanno scoperto che, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e di disbrigo pratiche relative alla regolarizzazione di permessi di soggiorno e alle procedure di ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari, si avvaleva di una dipendente a tempo pieno priva di contratto lavorativo, quindi completamente “in nero”.

"Le attività descritte testimoniano il costante impegno della componente territoriale della Guardia di Finanza di Bologna nell’azione di prevenzione e repressione del sommerso d’azienda e di lavoro, a tutela degli interessi economico-finanziari, nonché delle indebite percezioni, nelle varie forme, di sostegni economici al reddito e alla famiglia, a tutela della spesa pubblica del bilancio Nazionale e dell’Unione Europea, il tutto a vantaggio degli attori economici e dei cittadini rispettosi delle leggi", commentano i militari del Comando Provinciale.