Primo Maggio, pace e lavoro al centro del concerto in Piazza Maggiore | VIDEO

Si è tenuto in Piazza Maggiore il concerto per la Festa dei Lavoratori organizzato dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Tanti gli spettatori che si sono riversati in piazza, nonostante le condizioni meteo non favorevoli, per assistere alle canzoni dei tanti artisti presenti, su tutti Vasco Brondi e James Senese.

Presente al concerto il segretario generale della CGIL Emilia-Romagna, Maurizio Lunghi: “È importante aver ripreso la piazza dopo due anni di attività perché questo ci dà l’idea che si sta tornando verso la normalità. Certo, il Covid sta ancora girando, e poi c’è il problema della guerra. Quest ci porta a fare i conti con una situazione economica preoccupante, ma speriamo di riuscire a creare le condizioni per un confronto con le istituzioni utile a dare le risposte che le famiglie si attendono”.