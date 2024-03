Condannata 15 volte per furto, ma era ancora in libertà: 48enne finisce in carcere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In poco più di dieci anni aveva collezionato ben 15 condanne per furti e furti aggravati per un 'bottino' di quasi 11 anni di reclusione da scontare. Ma la donna, una 43enne bolognese, non era mai finita in carcere. Fino a ieri, 28 marzo, quando è stata rintracciata in zona Bolognina dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Bologna.

I poliziotti l’hanno fermata in via De Crescenzi. La donna aveva messo a segno i furti tra il 2012 e il 2023 in vari negozi e supermercati della città, alcuni con l’aggravante della destrezza, che le avevano fruttato una serie di condanne che andavano da qualche mese fino a un anno. Gli agenti hanno eseguito così l’ordine di carcerazione per le pene accumulate.

Qualche ora dopo, un ordine di carcerazione per accumulo di pene è stato eseguito dalla Polizia anche nei confronti di un ragazzo rumeno di venti anni, rintracciato in via di Corticella intorno alle quattro di notte di oggi 29 marzo. A suo carico pendeva una pena di 5 anni, 10 mesi e 20 giorni emessa dal giudice del Tribunale dei Minori per reati commessi quando era ancora minorenne, a San Lazzaro, tra cui rapina e furto in appartamento. Il ragazzo è stato trasportato al Centro di giustizia minorile in via del Pratello.