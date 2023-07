Bella vita e pochi redditi dichiarati: confiscati beni a un 48enne pregiudicato

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno eseguito un decreto di sequestro del Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione. Si tratta di una confisca di prevenzione nei confronti di un 48enne calabrese, residente a Calderara di Reno.

Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura sulla base della pericolosità sociale del 48enne. Tra i reati che avrebbe commesso negli ultimi trent’anni: tentato omicidio volontario, tentato furto aggravato, tentata rapina aggravata, ricettazione, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, sequestro di persona, minaccia e detenzione illegale di armi, riciclaggio.

Numerosi reati

Di recente, il 48enne è stato denunciato per furti, tentati o consumati alle colonnine self service: nel 2021 a Mestre, nel 2019 a Taranto e nel 2017 a Salerno. Anche nel 2008, fu denunciato per furto aggravato in concorso dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna, per aver fatto esplodere un dispositivo bancomat di Baricella, utilizzando una miscela chimica rubata due mesi prima a un’azienda di Calderara. Per i fatti del 2008, il soggetto fu condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

La richiesta del provvedimento di oggi trae origine dalla sproporzione tra i redditi denunciati e i beni acquisiti durante il periodo di “pericolosità sociale” contestato al 48enne. Nel periodo preso in esame infatti ha acquistato un appartamento a Calderara di Reno, ha aperto una ditta edile ed è entrato in società in due aziende calabresi specializzate nella vendita di automobili.

Come disposto dall’Autorità giudiziaria, questi beni, del valore complessivo di 205.000 euro, sono stati sequestrati dai Carabinieri ai fini della confisca di prevenzione.