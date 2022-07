Contributi alla cultura, a Bologna 500 mila euro ai privati e oltre 200 ai pubblici: la lista

Una lunga carrellata di festival, rassegne, incontri e itinerari, declinati tra teatro, musica, poesia, arte, danza e folclore. Hanno risposto al bando regionale, presentando domanda di contributo, complessivamente 238 tra associazioni, organizzazioni e istituzioni culturali, e 56 Comuni e Unioni di Comuni: la Giunta ha ora approvato le graduatorie e la quantificazione delle risorse assegnate – per un totale di 3,8 milioni di euro sul 2022 – a sostegno di progetti e iniziative di promozione culturale sul territorio dell’Emilia-Romagna.

“Queste importanti risorse che andiamo ad assegnare rappresentano una misura concreta per la diffusione e la fruizione delle attività culturali- sottolinea l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-. La Regione conferma così il proprio impegno a favore di un mondo – messo a dura prova dalla pandemia – che ha enormi potenzialità per concorrere alla crescita economica del Paese, aumentarne l’attrattività e rafforzarne la ‘tenuta’ sociale”.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi prioritari del bando, in attuazione della legge regionale 37/1994 (“Norme in materia di promozione culturale”), c’è quello di favorire il recupero e la valorizzazione sia della cultura popolare, della storia e delle tradizioni locali che di altre culture; sostenere la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l’arte contemporanea, la creatività giovanile e la valorizzazione di nuovi talenti; sostenere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile; promuovere la realizzazione di progetti integrati, favorendo l’aggregazione fra vari soggetti.

I contributi

Il bando stanzia complessivamente circa 2,9 milioni di euro a favore di soggetti pubblici e privati, di cui 716mila euro per Comuni e Unioni e 1,9 milioni di euro per associazioni e istituzioni.

Ai 2,9 milioni si sommano i 550mila euro, già assegnati nell’ambito della stessa legge ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, compresi quelli capoluogo, mentre sono previsti ulteriori 360mila euro a sostegno dei programmi di attività promossi da organizzazioni ed associazioni culturali di dimensione regionale, per un ammontare complessivo di 3,8 milioni di euro nel 2022, con incremento rispetto ai contributi per progetti di promozione culturale assegnati nel 2021.

Per le associazioni ammesse con riserva sono previsti contributi per complessivi 231mila euro circa.

Gli esiti del bando

Potevano presentare domanda di contributo associazioni e istituzioni culturali, Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti e Unioni di Comuni. Complessivamente hanno inviato richiesta 238 tra associazioni e istituzioni culturali, di cui 174 sono risultate ammissibili al contributo regionale con punteggio non inferiore a 36 punti; 14 progetti sono stati ammessi con riserva a beneficiare del contributo regionale, in attesa degli esiti della valutazione sulle domande arrivate in risposta al bando per attività di spettacolo dal vivo (legge regionale 13/99). I progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni sono stati 56, di cui 44 ammessi al contributo regionale.

Le realtà bolognesi in graduatoria: lista dei privati e pubblici

NOVE PUNTI APS

CANTIERI METICCI APS

ASSOCIAZIONE "ARTEREGO"

TEATRO DEI MIGNOLI APS

SHAPE APS

YODA APS

OLTRE... APS

CANICOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

FONTANAMIX APS

ASSOCIAZIONE "NAHÌA"

GRUPPO ELETTROGENO Aps

INEDITA PER LA CULTURA

CONCORDANZE APS

ARCHITETTURE DI CORPI - APS

ISTANTANEA APS

SOFOS APS

ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANA APS

ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA ROMAGNA APS

CENTRO STUDI EUTERPE MOUSIKE

ASANISIMASA ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

E BENE VENGA MAGGIO - APS

APS ARTELEGO

FRATERNAL COMPAGNIA APS

ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA UMANISTICA E DELLE NARRAZIONI-PSICOANALISI(ART E) SCIENZE UMANE APS

ABC - APS

ASSOCIAZIONE "ERROR ACADEMY ERRORI ASSOCIATI"

FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO

DAS APS

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO ALTRE VELOCITA' - APS

ASSOCIAZIONE UBU PER FRANCO QUADRI APS

ASSOCIAZIONE ESTROVERSI

ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE - APS

BOLOGNA IN JAZZ APS ETS

MICCE APS

TEMPORA - APS

ASSOCIAZIONE NOI GIOVANI

ASSOCIAZIONE "CHITARRA E ALTRO..."

GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO APS

EXTRAVAGANTIS TEATRO - APS

AMICI DELLA MUSICA SEZIONE DI MINERBIO APS

JAZZ CLUB BOLOGNA APS

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "NELLO FRASSINETTI" APS

IL QUINTO PRO LOCO DI CASA CALISTRI APS

GLI AMICI DI LUCA ODV

DRY-ART APS

CRUDO APS

CORO STELUTIS APS

CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI TURIBIO BARUZZI APS

ORLANDO APS

ASSOCIAZIONE JAM SESSION APS



UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

UNIONE RENO GALLIERA

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

COMUNE DI LOIANO

COMUNE DI MINERBIO

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA