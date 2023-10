Fioccano multe e denunce sulle strade bolognesi: più di due al giorno

Cinquantasei guidatori contravvenzionati dall'1 al 21 ottobre, in media più di due al giorno. Sono i numeri su cui viaggiano i controlli alla viabilità dei carabinieri di Bologna, impegnati, tra le altre cose, nell'individuare e sanzionare le più varie violazioni del codice della strada.

Nei casi più gravi i controlli hanno portato a una denuncia. Come nel caso della 50enne che è stata denunciata perché possedeva distintivo, tessera e adesivo della "paletta" contraffatti, mentre un conducente è stato deferito per ricettazione perché trovato in possesso di una collana d’oro rubata. Nella notte del 20 ottobre 2023, invece, i carabinieri hanno incrociato un automobilista che viaggiava in via Enrico Mattei con un lampeggiante blu sistemato sul tettuccio dell’auto. Insospettiti dalla targa civile del veicolo, i militari hanno fatto un’inversione di marcia e dopo aver intimato l’alt al conducente, un italiano sulla ventina, hanno scoperto che - diversamente da quanto voleva far credere agli altri utenti della strada - non faceva parte di ad alcun corpo di polizia, e per questo hanno sequestrato il dispositivo.

Molti guidatori sono stati invece denunciati per guida sotto influenza dell'alcol, dopo che il test "del palloncino" aveva rilevato dei valori di alcolemia nel sangue superiore ai limiti consentiti, una condizione che, oltre a essere un'infrazione, mette in serio pericolo la sicurezza di chi viaggia in strada.