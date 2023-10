Controlli straordinari della Polizia: sequestrate hashish, eroina e cocaina

Servizi “ad alto impatto” della Questura di Bologna che nell’ultima settimana ha intensificato i controlli su tutto il territorio cittadino. Le operazioni, come scritto in una nota, “hanno visto l’impiego giornaliero - nei turni pomeridiani, serali e notturni - di numerosi equipaggi della Questura e dei commissariati, con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità Cinofile”.

“Oltre 650 le persone controllate – continua il testo – in meno di una settimana, 150 veicoli e oltre 200 gr di sostanza stupefacente sequestrata, di cui solo una piccola parte a carico di ignoti”. Nell’ambito di alcuni controlli in Bolognina, svolti in collaborazione con la Polizia Locale, con i Carabinieri e con la Guardia di Finanza, sono stati sequestrati “20 grammi di hashish a carico di ignoti e 120 grammi a carico di un cittadino straniero del 2005”.

Un altro cittadino straniero, di 27 anni e irregolare sul territorio, è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’intervento è nato dalla chiamata di un cittadino che ha segnalato una presunta attività di spaccio: arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato sei dosi di sostanza stupefacente nella bocca del 27enne, oltre a 170 euro in banconote che l’uomo aveva in tasca.

Nel quartiere San Donato, lo scorso giovedì, è finito in manette un altro 27enne, italiano, per detenzione ai fini di spaccio: con sé, l’uomo aveva 50 grammi di eroina. Infine, nella giornata di sabato, è stato arrestato un uomo di 51 anni, anche lui con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Con sé, l’uomo aveva 40 dosi di cocaina da un grammo ciascuna, oltre che 1.090 euro in contanti.