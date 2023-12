Si scia sul Corno alle Scale, piste aperte per l'Immacolata

La neve c'è, il ponte (per chi può) anche. Da oggi, 8 dicembre, si torna a sciare sulle piste del Corno alle Scale e del Cimone, nel modenese, con l'apertura degli impianti di risalita. Da qui a Natale, meteo permettendo, apriranno via via tutte le altre località, come riferisce la Dire.

I 36 chilometri di piste nell'Appennino bolognese registrano tra i 20 e i 30 centimetri di neve, risultato del lavoro dei cannoni sparaneve sul manto di neve fresca. Anche qui la stagione si inaugura con il Ponte dell'Immacolata con una novità: il "Pulmino del benessere" che porta i turisti alle Terme di Porretta e li riconduce in albergo a Vidiciatico e Lizzano.

Anche nel comprensorio del Cimone si inaugura la stagione sciistica con circa 40 centimetri di neve - tra quella caduta e quella prodotta dagli impianti - e con lo skipass giornaliero festivo scontato del 50%. Per il Ponte dell'Immacolata saranno aperti gli impianti al Passo del Lupo, con la seggiovia triposto Faggio Bianco, che serve la pista blu, e il campo scuola Betulla, e il "tappeto" campo scuola, con la relativa pista al Lago della Ninfa.