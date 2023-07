Commemorazione e corteo 2 agosto: le modifiche al traffico e alla sosta

Mercoledì 2agosto, in occasione della commemorazione nel giorno del 43° anniversario della Strage alla stazione di Bologna, come ogni anno, il corteo partirà alle 8.50 da P.zza Nettuno per raggiungere P.zza Medaglie d'Oro percorrendo Via Indipendenza.

Le modifiche al traffico e alla sosta

dalle ore 06.00 del 1 agosto 2023 alle ore 13.00 del 2 agosto 2023

- PIAZZA MEDAGLIE D'ORO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA, compreso moto/ciclomotori e biciclette

- PIAZZA XX SETTEMBRE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA

solo biciclette*

Le biciclette, la cui rimozione potrà iniziare dalle ore 09.00 del 31 luglio 2023, saranno depositate e successivamente restituite presso la ditta "Centro dell'Auto di Sabino Grossi" con sede in via Jacopo di Paolo, 40. La rimozione delle biciclette dei servizi comunali di bike sharing verrà eseguita dai gestori a partire dalle ore 18.00 del 1 agosto 2023

- VIALE PIETRAMELLARA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA (da via Matteotti a via Amendola) ad eccezione, nella giornata del 2 agosto 2023, alle seguenti categorie di veicoli:

- i veicoli dei taxisti partecipanti alla manifestazione, che sono AUTORIZZATI a stazionare in viale Pietramellara "lato Sud" dal civ. 47 (p.zza Medaglie d'Oro) a via Amendola;

- i veicoli delle autorità che partecipano alla manifestazione del 2 agosto 2023, che sono AUTORIZZATI a sostare sul lato nord di viale Pietramellara dal civ. 22 (via Amendola) al passo carrabile n. 10292 (accesso Piazzale Ovest delle F.S.);

- PIAZZA MEDAGLIE D'ORO cessazione tempranea dell'uso della piazzola taxi lato ovest: in considerazione di tale impedimento, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 44 comma 3° del vigente Regolamento sovracomunale per il servizio pubblico di piazza (taxi), dalle ore 06.00 del 1 agosto 2023, la piazzola taxi è provvisoriamente istituita in viale Pietramellara lato nord dal civ. 22 (piazza Medaglie d'Oro) al civ. 20 (via Amendola) e in via Pietramellara lato sud dal civ. 41 al civ. 45.

dalle ore 00.00 alle ore 13.00 del giorno 2 agosto 2023

Divieto di sosta e rimozione forzata (compreso motocicli, ciclomotori, biciclette*) nelle sotto vie:

VIA RIZZOLI (da piazza Re Enzo a via Indipendenza) su ambo i lati

VIA UGO BASSI (da via Venezian a via Indipendenza) su ambo i lati

VIA IRNERIO (dall'immissione in via Indipendenza fino alla rampa Ovest della Montagnola) su ambo i lati

VIA DELL'INDIPENDENZA (e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su ambo i lati

PIAZZA XX SETTEMBRE

VIALE MASINI (per cinquanta metri dall'incrocio con via Matteotti) su ambo i lati

VIALE PIETRAMELLARA (da via Amendola all'incrocio con via Bovi Campeggi) su ambo i lati

GALLERIA 2 AGOSTO

PIAZZA ROOSEVELT (area parcheggio a pagamento) eccetto i veicoli delle delegazioni, partecipanti alle manifestazioni

PIAZZA RE ENZO

PIAZZA MAGGIORE

PIAZZA NETTUNO

VIA MATTEOTTI (da viale Pietramellara a via Carracci)

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 2 agosto 2023

- VIA DEL BORGO SAN PIETRO OBBLIGO SVOLTA A DESTRA all'intersezione con viale Masini eccetto Bus e Taxi

- VIA ALESSANDRINI OBBLIGO DIRITTO all'intersezione con via A. Righi (direzione Oberdan)

eccetto Bus e Taxi

- VIA VENTURINI OBBLIGO SVOLTA A SINISTRA all'intersezione con via A. Righi eccetto Bus e Taxi

- VIA PIELLA OBBLIGO SVOLTA A DESTRA all'intersezione con via A. Righi eccetto Bus e Taxi

- VIALE MASINI OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA all'intersezione con p.zza XX Settembre eccetto svolta consentita a sinistra a Bus e Taxi

- VIA RIGHI REVOCA CORSIA PREFERENZIALE Bus e Taxi

- VIA RIGHI OBBLIGO SVOLTA A SINISTRA all'intersezione con via Alessandrini eccetto Bus e Taxi e autorizzati ad accedere in ZTL

- VIA MALCONTENTI OBBLIGO SVOLTA A DESTRA all'intersezione con via A. Righi eccetto Bus e Taxi

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 2 agosto 2023

Divieto di transito

Eccetto i mezzi TPER, taxi, n.c.c. e mezzi operativi HERA che sono AUTORIZZATI a transitare fino al passaggio del corteo.

VIA IRNERIO (da via di Borgo San Pietro a via dell'Indipendenza)

VIALE MASINI (da p.zza Porta Mascarella a p.zza XX Settembre)

VIA MATTEOTTI (da via de' Carracci a p.zza XX Settembre)

PIAZZA XX SETTEMBRE

VIALE PIETRAMELLARA (da via Matteotti a via Bovi Campeggi)

PIAZZA MEDAGLIE D'ORO

VIA DELL'INDIPENDENZA

VIA RIZZOLI

VIA UGO BASSI (da via Battisti a via Rizzoli)

Sosta e accessi

Dalle ore 07.00 del 1 agosto 2023 alle ore 18.00 del 2 agosto 2023 al transito e sosta in Piazza Medaglie d'Oro dei veicoli delle ditte incaricate all'allestimento ed allo smontaggio del palco.

Tutti i veicoli dovranno essere muniti di copia della ordinanza, da esporre ben visibile sul cruscotto.

Inoltre nelle giornate del 1 e 2 agosto 2023 potranno accedere e sostare nelle rampe di accesso da via Irnerio del Parco della Montagnola ai veicoli dei partecipanti alla manifestazione podistica che espongono copia della presente ordinanza.