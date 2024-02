Corteo contro la città 30 dalla Fiera a Porta Lame: traffico in tilt

Auto a passo d'uomo e clacson spiegati. I "no-30" tornano in strada con un'altra manifestazione in protesta contro i nuovi limiti di velocità a 30 chilometri orari. Partiti dal parcheggio del cinema The Space di Bologna, un centinaio di persone a bordo di una cinquantina tra automobili e motorini sfilano lungo viale Europa fino a via Stalingrado, raggiungendo la stazione e concludendo in Porta Lame. Il lento corteo ha causato il blocco del traffico su viale Europa e via Stalingrado, con la Polizia Locale che ha deviato il traffico verso le strade adiacenti.

Notizia in aggiornamento