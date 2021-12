Sindacati di base in piazza dell'Unità, anche studenti in corteo

"Riprendiamoci tutto, casa-reddito salario". È uno degli slogan che compaiono sugli striscioni esposti questa mattina in piazza dell'Unità a Bologna, dove sigle del sindacalismo di base, partiti e associazioni di 'sinistra radicale' si ritrovano nella giornata di protesta organizzata contro il Governo di Mario Draghi.

Si tratta del "No Draghi day", organizzato come giornata di protesta nazionale. Convocata dalle 10, alle manifestazione arrivano diverse decine di persone targate Usb, Sgb, Potere al Popolo, Carc, tra le più ricorrenti. Presidiata dalle forze dell'ordine schierate sui lati della piazza, alla manifestazione-presidio arriva via via un po' più di gente.

Dalla stazione, tra l'altro, si muove verso via Matteotti e piazza dell'Unità anche un piccolo gruppo di attivisti-studenti del collettivo Osa: preceduti da un'auto a passo d'uomo e sorvegliati dagli agenti, i ragazzi espongono lo striscione "Contro il Governo di Bianchi e Draghi-La nostra generazione costruisce l'opposizione-Cambiare rotta". (Dire)