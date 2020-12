Festa dell'Immacolata, il Covid fa saltare la tradizionale "Fiorita": sarà in "forma privata"

Il covid fa saltare la "Fiorita", tradizionale celebrazione che riunisce i cittadini ai piedi della statua in Piazza Malpighi con i Vigili del fuoco che depongono fra le braccia della Madonna un mazzo di fiori, a nome di tutta la comunità.

Quest'anno l'8 dicembre a Bologna a causa della pandemia l'omaggio si terrà "in forma privata" da parte dell'arcivescovo, il cardinale Matteo Zuppi. L'invito della Curia però è a "devolvere alla Caritas diocesana o a quelle parrocchiali l'equivalente degli omaggi floreali destinati alla fiorita".

In occasione della festa dell'Immacolata, quindi, Zuppi presiederà la messa alle 11.30 nella Basilica di San Petronio. "La celebrazione- precisano da via Altabella- avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sanitario e vi pareciperanno i ragazzi diversamente abili dell'Opimm". Nel pomeriggio, alle 15.30 nella Basilica di San Francesco, il cardinale guiderà invece la recita del Rosario, animata, nel rispetto delle norme anti-covid, dai rappresentanti delle associazioni dei medici cattolici, degli infermieri, dei cappellani degli ospedali, delle Forze dell'ordine, dei guariti dal covid e dai parenti dei defunti per coronavirus.

Alle 16.15 Zuppi raggiungerà quindi piazza Malpighi per l'omaggio floreale alla statua della Madonna. Alle 17.30 l'arcivescovo celebrerà i Vespri di nuovo in San Francesco. Il Rosario e l'omaggio floreale saranno trasmessi in diretta streaming sul sito della Chiesa di Bologna e sul canale YouTube di "12Porte".

La "colonna" dell'Immacolata in Piazza Malpighi: la festa della 'Fiorita', storie e curiosità

La solennità dell'Immacolata concezione ricorda che la Madonna fu preservata fin dal suo concepimento dalla macchia del peccato originale. Nel 1854 Pio IX lo rese dogma.

La nostra statua, in rame, è del 1638, e fu realizzata da Giovanni Tedeschi su disegno di Guido Reni; sorge su di una colonna d'ordine ionico disegnata da F. Dotti, con ornamenti di D. Albertoni. Il piedistallo presenta un grande stemma di papa Urbano VIII (1623-1644), quello del Comune di Bologna, quello della Famiglia Francescana; una incisione latina racconta la storia e fu posta in occasione dei restauri del 1889. Anche a Bologna la tradizione della "Fiorita" risale alla proclamazione del dogma, e si delineò su quanto si faceva a Roma.

La statue che rappresentano l'Immacolata Concezione sono diffuse in tutta Europa, e molto spesso furono erette in occasione della cessazione di pestilenze o guerre: quale immagine era infatti più adeguata di questa, in cui la Vergine schiaccia il capo del serpente, sintesi e principio di ogni male, per celebrare la fine di una sventura? L'iconografia varia: la Vergine è comunque eretta sul globo del mondo, ha la luna sotto i suoi piedi, e col piede schiaccia il capo del serpente; una variante vede la Vergine col Bambino in braccio, e Gesù con una lunga croce astata trafigge il serpente. Il serpente poi può avere anche l'aspetto più drammatico del drago: infatti, alla base dell'iconografia, troviamo due passi all'inizio e alla fine della Sacra Scrittura. Il primo è il cosiddetto «protovangelo», cioè il primo annuncio della redenzione, di Genesi 3,15, dove Dio, rivolgendosi al serpente tentatore, dice: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Il secondo è l'Apocalisse 12,1: "Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle". E il bambino che la donna partorisce viene salvato dalla minaccia di un enorme drago rosso. (fonte: Chiesa di Bologna)