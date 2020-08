Covid, tamponi in autostazione per chi rientra dai Paesi a rischio

Da veberdì 21 agosto parte la sperimentazione del test dei tamponi per chi rientra dai Paesi a rischio in autostazione.

Ieri, 18 agosto, sono state aperte le prenotazioni online per chi rientra dai 4 Paesi individuati dalla recente ordinanza Ministeriale, anche presso il nuovo punto presso l'Autostazione di Bologna, ossia Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

Il test potrà effettuarsi in una fascia oraria compresa tra le 9 e le 13 del 21 agosto e sono sei gli operatori dell'Azienda Usl di Bologna coinvolti per 300 i tamponi disponibili.

Giovedì 20 agosto, dalle 12.45 alle 17.45, partirà la sperimentazione del tampone all’aeroporto Marconi.

Il punto saraà attivato nell’area Arrivi, al piano terra. Come fa sapere l'Ausl, quattro operatori saranno disponibili durante la giornata di sperimentazione, per eseguire fino a 480 test.

Il tampone è obbligatorio per chiunque risieda a Bologna o nei comuni della Città Metropolitana (esclusa Imola) o si fermi a Bologna per più di cinque giorni ed è prenotabile online sul sito dell'Ausl fino al 19 agosto.