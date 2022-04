Detenzione e spaccio, due arresti dei carabinieri

Due arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi avvenuti ieri ed eseguiti dai carabinieri. Nel primo caso si tratta di un giovane di 21 anni, incensurato, arrestato dai carabinieri di Crevalcore dopo un controllo, prima in auto e poi in appartamento. La perquisizione infatti ha portato al rinvenimento di 75 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana, oltre a vario materiale per il confezionamento delle sostanze.

Dinamica simile, sempre nella giornata di ieri, ma stavolta in zona San Ruffillo. Un cittadino marocchino di 35 anni, fermato anche lui per atteggiamento un po' sospetto di fronte ai militari, è stato arrestato perché trovato in possesso di oltre 10 grammi tra cocaina e hashish. Con lui anche 1.600 euro in contanti considerati provento dello spaccio.