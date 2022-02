Dati bolognesi residenti, crolla la mortalità: il più anziano ha 108 anni

Ancora sopra la media degli ultimi anni, ma in deciso calo rispetto all'anno scorso. E' il dato che più risalta dall'ultimo aggiornamento degli uffici si statistica dl Comune di Bologna, che per il 2021 ha presentato alcuni nuovi dati sulla popolazione residente.

Considerando la mortalità per tutte le cause, durante l'anno 2021 sono deceduti circa 5.000 residenti (+3,3 rispetto alla media 2016-2020). Dopo i picchi registrati durante la cosiddetta seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 nel primo trimestre 2021, in particolare a gennaio e a marzo (rispettivamente +16,4% e +22,9 rispetto alla media mensile 2016-2020), la mortalità in complesso si è mantenuta inferiore ai valori medi mensili registrati nel quinquennio precedente, con la sola eccezione di luglio (+4,7%) e settembre (+6%).

Il più anziano? Ha 108 anni

Complessivamente gli ultra-sessantacinquenni sono un quarto della popolazione (oltre 96.000 persone, di cui 35.454 vivono effettivamente sole). I centenari (238 in tutto) sono soprattutto donne (202), ma il più anziano in città è un uomo di 108 anni.

Nel corso del 2021 si sono attenuati gli effetti della crisi pandemica sulle dinamiche demografiche della città. La popolazione al 31 dicembre 2021 risulta pressoché stabile con 392.690 abitanti (+0,3% in un anno).

Minori e natalità

I minorenni sono 54.517 e appartengono a 35.637 famiglie; di queste, 20.128 sono costituite da coppie coniugate o unite civilmente con figli e 7.500 sono nuclei mono-genitoriali. Sotto le Due Torri vivono 210.244 famiglie anagrafiche; oltre la metà sono unipersonali, ma se si escludono i nuclei che condividono l'alloggio, le persone realmente sole risultano circa 75.100.

Gli stranieri residenti in città sono 61.984 e rappresentano il 15,8% degli abitanti.

Stabile la natalità nel 2021 con 2.951 nascite (-0,8% rispetto al 2020), nonostante la congiuntura sfavorevole e la grave fase di denatalità che si registra a livello nazionale.

Sul fronte migratorio sono ripresi gli intensi flussi in ingresso e in uscita: Bologna conferma la propria capacità attrattiva con un saldo migratorio positivo che sfiora + 3.400 abitanti.

Matrimoni

Nel 2021 sono stati celebrati 801 matrimoni. La ripresa del +22,9% rispetto al 2020, anno del minimo storico dal 1871 (su cui hanno gravato le restrizioni per il contenimento sanitario) non è stata sufficiente a riportare le celebrazioni ai livelli pre-pandemia. Lo scorso anno le unioni civili sono state in complesso 37.

A questa pagina è possibile consultare tutti i dati dello studio annuale elaborato dall'Ufficio di Statistica del Comune di Bologna https://inumeridibolognametropolitana.it/studi-e-ricerche/le-tendenze-demografiche-bologna-nel-2021