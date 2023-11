Due denunciati per possesso di stupefacenti: tra loro un minorenne

Due uomini, di 39 anni e di 17 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri per possesso di sostanze stupefacenti.

I fermi sono accaduti in due diverse circostanze. Per quanto riguarda il 39enne, l’uomo è stato fermato in zona piazza XX Settembre lo scorso 11 novembre, in seguito ad una lite con un'altra persona. Il denunciato è stato trovato in possesso di una decina di grammi di hashish e di 735 euro in contanti.

Il minorenne, invece, è stato fermato il 12 novembre in via Indipendenza. Avvistata la pattuglia dei Carabinieri, il ragazzo ha gettato in terra alcuni oggetti, che poi i militari hanno recuperato: si trattava di un bilancino di precisione e di alcune dosi di cocaina e hashish per un totale inferiore ai tre grammi. Il 17enne, domiciliato in una comunità per minori, è stato riaffidato ai responsabili della struttura.