Unibo in lutto: morto il prof Dino Buzzetti

E' scomparso improvvisamente domenica, all'età di 81 anni, il prof. Dino Buzzetti, già professore dell'Università di Bologna. Laureato in filosofia all'Alma Mater, ha svolto sin da subito in Ateneo attività di ricerca e di insegnamento nel campo della storia della filosofia, diventando professore associato di Storia della filosofia medievale nel 1982.

In Unibo ha insegnato anche Storia della filosofia antica (1985-1991) e un Informatica documentale applicata alla rappresentazione di fonti storiche presso la facoltà di Conservazione dei beni culturali della sede di Ravenna (1993-2001). Successivamente (2004-2010) ha tenuto il corso di Informatica umanistica per gli studenti del corso di laurea in Filosofia. Ha trascorso vari periodi di ricerca e di insegnamento presso le università di Münster, Göttingen, Colonia, Bergen, la Brown University e la Universidad Nacional Autónoma di Città del Messico.

I suoi interessi di ricerca si sono rivolti prevalentemente allo studio delle teorie logiche e della loro relazione con le dottrine filosofiche, teologiche e metafisiche di autori moderni (Mill, Locke) medievali (Anselmo, Duns Scoto) e tardo-antichi (Proclo), e forte è stato il suo contributo al campo dell’informatica umanistica. Il prof. Buzzetti si è infatti occupato anche di testualità digitale e di edizioni critiche digitali di testi del medioevo latino.

Buzzeti è stato uno dei grandi pionieri dell’informatica umanistica (o humanities computing, come amava chiamarla lui): è anche grazie a lui che le Digital Humanities costituiscono, nell’Ateneo di Bologna, un fecondo campo di studi che gode di un ampio riconoscimento a livello nazionale e internazionale.

Sarà possibile dare un ultimo saluto al prof. Buzzetti venerdì 28 aprile, dalle 9 alle 10, nella camera ardente in Certosa a Bologna. Seguirà, dalle 10 alle 12, una cerimonia laica al Pantheon, sempre in Certosa.