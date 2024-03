4 chili di droga nello zaino e 5 a casa: arrestato in via Stalingrado

I poliziotti della IV Sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Bologna hanno arrestato in via Stalingrado un italiano di 19 anni per possesso di sostanza stupefacente e per detenzione di armi.

Il 19enne era in sella a una bicicletta è stato fermato dopo un breve tentativo di fuga. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 20 panetti hashish dal peso di 2 kg, una busta di cellophane contenete 20 cilindri di hashish dal peso di 2 kg e un mazzo di chiavi della sua abitazione. Lì gli agenti hanno trovato 5 kg di droga tra hashish e marijuana, sigarette elettroniche contenenti THC, un vasetto contenente funghi allucinogeni, coltelli e denaro contante pari a 11.550, diviso in mazzette.

Dato il quantitativo di stupefacente e di denaro contante, l’uomo veniva condotto presso la locale casa circondariale.

Due arresti in Cirenaica

Lo stesso giorno II poliziotti della IV Sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Bologna hanno arrestato in flagranza due cittadini tunisini di 28 e 22 anni. L'arresto è scaturito dalle segnalazioni di spaccio da parte dei residenti della zona Cirenaica dove gli agenti si sono appostati. Lì hanno visto il 22enne un ventiduenne, già noto, in compagnia di un altro giovane stranieri, entrambi in sella a una bicicletta, e uno scambio.

Arrivati in via Bentivogli, i due si sono accorti della presenza dei poliziotti e dopo aver abbandonato le bici sono scappati. Dopo l'inseguimento sono stati bloccati. Uno dei due ha opposto resistenza con calci, pugni e spintoni, così è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali colpose.

Sottoposti a perquisizione personale, i due venivano trovati in possesso di 140 euro in banconote di piccolo taglio e 8 palline per 4,25g di eroina.

I due soggetti sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente. Dopo il processo con il rito direttissimo, è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Bologna.