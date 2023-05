"Base per lo spaccio", il questore chiude un altro locale

Un altro locale chiuso in città su ordine del Questore di Bologna, Isabella Fusiello,. L'11 maggio scorso il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha notificato la sospensione delle attività di un bar in Via Friuli Venezia Giulia, nel quartiere Savena.

Durante i controlli sono state identificati diversi spacciatori e migranti irregolari, sprovvisti di documenti idonei all’identificazione.

Gli agenti di Polizia hanno anche trovato all’interno del locale, sul pavimento, un involucro contenente presumibilmente stupefacente. Le indagini hanno portato ad accertare che il bar veniva utilizzato come base per lo spaccio di droga. La questura quindi me ha disposto alla chiusura dell’attività per 15 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento.

Il 9 maggio, era stata disposta la sospensione delle attività relative a un B&B abusivo in via Irnerio: a seguito di un controllo è emerso che l’affittuaria risultava essere sprovvista di autorizzazione per l’esercizio di attività di affittacamere, mentre, agli inizi di maggio è stata chiusa nuovamente la discoteca "Matis". La sera del 22 aprile erano intervenuti i poliziotti per disordini nel locale per ben due volte.