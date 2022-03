L'edicola di Porta San Vitale non sarà più aperta la notte. Il titolare Carella: "Si cambia dopo 39 anni"

La storica edicola di Porta San Vitale spegne la luce e "per cause di forza maggiore": cambia orario e chiude (solo) di notte. Una tappa per i biassanot che di andare a letto non ne hanno ancora voglia, un punto di ritrovo per commentare prima di tutti le notizie del giorno, un biglietto al volo per salire sul bus notturno, un fumetto e anche una sbirciatina furtiva nelll'area per adulti. Tutto questo e altro ancora per ben 39 anni: "Abbiamo resistito alle crisi economiche e agli effetti della pandemia, ironia della sorte adesso siamo costretti a rimodulare il nostro orario per motivi personali. - spiega Daniele Carella, titolare da sempre del chiosco (che è anche Bottega Storica) ed ex consigliere comunale - Non chiudiamo mica, sia chiaro: siamo sempre qui ma non più quando è buio. Non veglieremo più sui vostri sogni, ma saremo pronti a dare il benvenuto ad ogni vostra alba. Ci saranno mio figlio Fabrizio, Luca, Aldo e Adriano".

Dal 20 marzo l'edicola sarà aperta sempre sette giorni su sette, dalle 5 del mattino alle 20: "Capita, qualche volta, di dover mettere un punto a grandi storie d’amore. Lo si fa per salvarle e preservarle; per mantenere immutato il ricordo e ciò che di bello c’è stato. Ecco, anche noi mettiamo un punto. Anzi no, un punto e virgola. Perché la storia d’amore con voi rimane, ma abbiamo solamente deciso di viverla in maniera diversa. Ci incontreremo ancora. Ma non più col buio" scrive Carella in un post, per aggiornare la clientela che come si legge, la considera un'istituzione che cambierà pure qualcosa, ma che resta proprio lì dove sta, a dare informazioni ai turisti, avvertire gli automobilisti della ztl, accontentare i bambini che cercano l'ultima figurina che manca all'album.