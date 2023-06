Momenti di tensione sul nostro Appennino dove ieri pomeriggio il Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato per un complesso intervento per trarre in salvo una donna caduta lungo la ferrata di Badolo.

Da quanto si apprende l'escursionista, una 46 enne residente a Poggio Renatico (Provincia Ferrara), stava percorrendo il primo tronco della ferrata Badolo quando è scivolata procurandosi un trauma alla spalla e accusando un forte dolore alla schiena.

Data la complessità della situazione, poiché l'escursionista si trovava in parete all'altezza di una cengia di roccia, si è deciso di attivare EliPavullo per portare sul posto il medico e il Tecnico di Elisoccorso.

La donna è stata così visitata , immobilizzata e imbarellata dagli operatori del Saer presenti per essere poi verricellata dall'elisoccorso.

Sul posto presenti anche i SAF di Bologna e la Pubblica Assistenza di Sasso Marconi.