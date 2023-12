"Dammi 80 euro e ti restituisco il tablet": 40enne arrestato per tentata estorsione

Domenica 10 dicembre la polizia ha arrestato un 40enne di origine senegalese per tentata estorsione, oltre a denunciarlo per aver opposto resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Tutto è iniziato intorno alle 19, quando al 113 arriva una chiamata da un ragazzo che, racconta, aveva ricevuto una minaccia telefonica: dall'altra parte del telefono un uomo gli aveva intimato di consegnargli 80 e in cambio gli avrebbe restituito alcuni oggetti che gli erano stati precedentemente rubati, tra cui un i-Pad con i relativi accessori.

Inizia così l'operazione degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che, vestiti in borghese per evitare di insospettire il truffatore, si sono recati in via Nicolà dall'Arca, in Bolognina, insieme alla vittima che, una volta incontrato l'uomo, ha finto di pagare la refurtiva. Nel momento in cui ha estratto il portafoglio, gli operatori della Volante sono intervenuti e hanno bloccato il 40enne, che ha provato a sottrarsi all'arresto dimenandosi e opponendo resistenza.

L'uomo è stato così accompagnato in Questura, dove è stato tratto in arresto in attesa del processo per direttissima.