"Dissesto statico", evacuata palazzina: area chiusa

Poco prima di mezzogiorno le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenute in via Paolo Fabbri, dove, al civico 20, all'incrocio con via Palmieri, sono in corso le verifiche per dissesto statico, ovvero le potenziali criticità di una struttura che potrebbe portare a insufficienti condizioni di stabilità.

Sotto osservazione una palazzina di due piani: "Per la salvaguardia della pubblica incolumità sono state evacuate due famiglie e due attività commerciali".

L'area è stata chiusa anche al passaggio pedonale dalla Polizia Locale arrivata sul posto.

Notizia in aggiornamento