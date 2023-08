Evasione fiscale da oltre 600mila euro: affittacamere nei guai

Il mercato immobiliare di Bologna, soprattutto quello legato agli affitti, è in profonda difficoltà. E, come spesso accade, c’è qualcuno che se ne approfitta. Un affittacamere è stato infatti trovato con profonde inadempienze fiscali: dopo un controllo della Guardia di Finanza, l’host – che gestiva sei camere per affitti brevi, in pieno centro a Bologna e destinate in gran parte a turisti stranieri – è risultato inadempiente ai versamenti fiscali per oltre 600mila euro. L’affittacamere, come riferiscono le Fiamme gialle, dal 2017 in poi ha dichiarato solamente la metà delle locazioni. I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno quindi recuperato la tassazione di 600mila euro grazie ai dati delle banche dati in uno alla Finanza, nell’ambito di una vasta operazione di contrasto all’evasione fiscale da parte di strutture extra alberghiere come B&B, affittacamere e locazioni brevi in appartamento.

Meno di un mese fa, il lavoro della Guardia di Finanza aveva permesso di smascherare l'evasione fiscale di un'altra azienda che gestiva stanze in affitto.