Detenuto al minorile salta ed evade, ma la Penitenziaria lo riacciuffa poco dopo

Un detenuto rinchiuso all’Istituto Penale per Minorenni di via del Pratello è evaso nel pomeriggio di martedì 19 settembre. Il ragazzo sarebbe saltato in un cortile della struttura per poi darsi alla fuga, salvo poi essere riacciuffato dalla Polizia penitenziaria subito dopo, nei pressi del tribunale dei minori, sempre in via del Pratello.

A darne notizia è il sindacato Uilpa della Polizia penitenziaria che, contestualmente, denuncia le condizioni in cui il personale penitenziario è costretto a lavorare: “In tutti i minorili d’Italia si evade con facilità, e si ripresenta in tutta la sua gravità il tema della sicurezza delle strutture penali minorili” dice Domenico Maldarizzi, segretario nazionale del sindacato. “Le capacità e la professionalità della Polizia penitenziaria, questa volta, hanno impedito che le cose andassero diversamente. Segno evidente di come e quanto la sicurezza e l’assolvimento delle funzioni carcerarie siano rimesse al fato molto più che all’efficace programmazione e all’efficiente organizzazione. Che l’istituto bolognese abbia grosse pecche strutturali più volte denunciate e che il personale sia sottodimensionato e stanco, al contrario della popolazione detenuta che aumenta sempre più, è un dato di fatto che sembra non interessare a nessuno”.