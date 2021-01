Disse "no" al nazifascismo: medaglia d'onore a Ferruccio Guccini, padre di Francesco

Scomparso nel 1990, fu chiamato alle armi e dopo l’8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento

"A Ferruccio Guccini, padre di Francesco, verrà conferita la Medaglia d'Onore". Lo annuncia il presidente della regione, Stefano Bonaccini, con un post su Facebook.

Un riconoscimento "spettante quale risarcimento morale a coloro che dissero no al nazifascismo e per questo internati in un campo di concentramento. Facciamo memoria, sempre", continua Bonaccini.

Francesco, nei primi anni della sua vita, non trascorso molto tempo con il padre. Nato a Pavana (PT) nel 1911 e scomparso nel 1990, Ferruccio fu chiamato alle armi e dopo l’8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento in Germania.