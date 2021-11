Flash mob degli universitari sotto i palazzi della Regione: "Oh vez, ma quanto ci costa?"

Le basi dell’Unione degli Universitari dell’Emilia-Romagna hanno organizzato ieri un flash mob sotto i palazzi della Regione contro il sottofinanziamento del diritto allo studio, in vista della “Giornata internazionale degli studenti”.

"Ancora una volta - scrivono in una nota -ci sentiamo chiamat? a denunciare il sottofinanziamento dell’istruzione pubblica, tematica non ancora prioritaria nell’ordine del giorno del Governo. L’Università deve assumere un ruolo centrale nello sviluppo del paese, e gli attuali finanziamenti non garantiscono il diritto all’istruzione, non consentono che chiunque, a prescindere dalle condizioni economiche, possa accedere alla formazione universitaria. Ciò non fa altro che aumentare le differenze economiche e sociali che già gravano sui giovani italiani".L'accento è anche sulla "scarsità di strutture" che ospitano i fuorisede, "derivante anch’essa dalla mancanza di fondi".

In una fase in cui si parla di investimenti, riforme e ripartenza, - sottolineano gli universitari - "resta infatti marginale il tema dell’accesso alla formazione, che ha spesso dei costi proibitivi, a dispetto del confronto con gli altri paesi europei che ci vede terzultimi per numero di giovani laureati".

Le richieste vertono intorno a "un diritto allo studio che consenta a tutte e tutti a prescindere dalle condizioni economiche di accedere alla formazione universitaria, per un intervento regionale volto ad affrontare la questione abitativa universitaria sempre più critica in Emilia Romagna, vogliamo un aumento delle agevolazioni che permettano agli studenti di vivere nelle loro città universitarie, dei servizi di assistenza psicologica gratuiti ed una contribuzione studentesca più accessibile".