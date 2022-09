Migliaia in centro al corteo per il Clima di Fridays For Future

In migliaia a Bologna per il Clima. Il corteo di Fridays For Future è partito dopo le 17 da piazza Verdi il corteo di Fridays For Future Bologna al grido di “Azione collettiva o suicidio collettivo”. "No al Passante" e al "Greenwashing' dell'Unibo".

Prima della partenza diversi interventi hanno accusato l'Università di Bologna di "greenwashing" e di "fare accordi con Eni". Dolore e rabbia anche per le morti di giovani studenti in alternanza scuola lavoro: "Per la terza volta in meno di un anno ci troviamo in piazza perché un ragazzo è morto mentre si trovava in fabbrica invece che essere a scuola". "Ci avete rubato il futuro - gridano ancora tra fischi, applausi e rulli di tamburi- ma non vi preoccupate. Stiamo venendo a riprendercelo".

Questa mattina in moltissime città d'Italia Fridays for future è tornato in piazza per la prima manifestazione dopo l'estate. A due giorni dalle elezioni politiche la mobilitazione di oggi lancia un segnale chiaro: la politica non può permettersi di ignorare la crisi climatica. In tutta Italia hanno manifestato oltre 80mila persone".

"Non sosterremo nessun partito, perché nonostante le differenze tra i diversi programmi nessuno difende le rivendicazioni che abbiamo portato oggi in piazza" ha fatto sapere nella nota Filippo Sotgiu, uno dei portavoce nazionali del movimento.

Civati in piazza

Di fronte a "una destra che nega i cambiamenti climatici" e a "un centro, diciamo un po' strano, alterno, che guarda soprattutto i grandi impianti", Giuseppe Civati rivendica il programma della sinistra e in particolare del Pd "molto insistente sul tema dell'energia pulita, rinnovabile e di una strategia che riguardi anche il nostro modello di sviluppo".

Il candidato di alleanza Verdi-Sinistra italiana e leader di Possibile presente in piazza, punta infatti sui temi proposti dalla piazza. Una piazza "politicissima in cui i protagonisti sono i più giovani e sono molto convinti del vero problema, che è proprio quello legato ai cambiamenti climatici, insieme alle disuguaglianze". Due argomenti ben rappresentati dal corteo di giovani e studenti, che "la politica dovrebbe ascoltare" specialmente in vista del voto di domenica. A tal proposito, Civati si dice soddisfatto della campagna elettorale che lo ha visto candidato proprio a Bologna.

"È stata meravigliosa- sottolinea infatti- io sono molto contento di averla fatta in Emilia Romagna. Per me è stato un privilegio. Ho trovato moltissimi giovani ai nostri incontri. Questa sera chiudiamo con molta speranza perché penso che le ultime ore di silenzio elettorale, un bel momento di riflessione dopo una campagna molto urlata, è l'occasione per ponderare il voto e per scegliere il nostro futuro", conclude Civati, auspicando che "che la destra non vinca e non abbia la maggioranza in Parlamento".