Sono state in tutto sei le persone evacuate per una fuga di gas in un condominio di via San Carlo a Bologna, in zona Riva Reno Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici Hera. L'interv3nto di riparazione si è protratto dalle 19:30 alle 23:30 quando è stato reso possibile alle famiglie di rientrare nei propri alloggi.