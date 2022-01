Fumo e polvere invadono il liceo Righi: evacuate alcune classi della scuola

Alcune classi del liceo scientifico Augusto Righi sono state fatte uscire questa mattina, in seguito a una spessa colonna di fumo chiaro che ha invaso gli ambienti dell'istituto scolastico. Non sono ancora chiare le origini del fumo, ma sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, non registrando feriti o persone con problemi di inalazione particolare.

(Notizia in aggiornamento)