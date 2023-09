Oggi l'ultimo saluto a don Valeriano Michelini, l'amato sacerdote morto all'età di 84 anni.

Il rito esequiale presieduto dall’arcivescovo Matteo Zuppi, nella chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo in Bologna, a causa della inagibilità di Santa Maria della Carità. La salma riposerà nel cimitero della Certosa di Bologna, nel campo dei sacerdoti, come riferisce la Diocesi di Bologna.

Nato alla Croara (frazione di San Lazzaro di Savena) nel 1938, dopo gli studi medi e superiori rispettivamente a Pennabilli e a Senigallia, ha studiato Teologia nel Seminario Regionale di Bologna ed è stato ordinato presbitero nel 1967 dal cardinale Giacomo Lercaro. Dal 1967 al 1975 è stato vicario parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo in Bologna e dal 1975 al 1978, amministratore parrocchiale di San Martino in Pedriolo e di Sassonero (oggi Rignano). Dal 1978 al 1992 è stato parroco a Santa Maria della Quaderna e, dal 1985 al 1991, anche amministratore parrocchiale di San Pietro di Ozzano. Dal 1992 al 2014 è stato parroco a Santa Maria della Carità in Bologna, restandovi poi come officiante. Dal 2001 al 2014 è stato anche amministratore parrocchiale di Santa Maria e San Valentino della Grada.

È stato inoltre vice-assistente diocesano dell’Azione cattolica Adulti, dal 1981 al 1987; dal 1985 al 1988, Consulente ecclesiastico provinciale del Centro sportivo italiano e, dal 1993 al 1995, responsabile amministrativo del quindicinale diocesano «Insieme notizie».

È stato insegnante di Religione nella sezione di Castel San Pietro Terme dell’Istituto professionale «Alberghetti» di Imola dal 1975 al 1980 e poi, dal 1980 al 1983, nella scuola media «E. Panzacchi» di Ozzano dell’Emilia.