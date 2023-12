Furti nelle aziende bolognesi, arrestato anche il secondo autore dei colpi

Dopo l'estradizione e l'arresto di un cittadino rumeno di 39 anni, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato anche un 29enne, sempre rumeno e residente a Bologna, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna per furto aggravato in concorso di mezzi e strumenti di navigazione ad alta tecnologia rubati tre anni fa nelle aziende agricolte di Medicina, Castel Maggiore e San Giovanni in Persiceto.

Il Tribunale di Bologna aveva emesso un'ordinanza nei confronti dei due uomini. Per il 39enne, che si era reso irreperibile, era stato necessario rintracciarlo tramite il Servizio perla Cooperazione Internazionale di Polizia. Individuato a Bucarest, era stato estradato. Era stato preso in consegna dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna all’Aeroporto di Roma Ciampino e al momento si trova nel carcere di Roma Rebibbia.

Il 29enne, invece, Il 29enne, invece, è stato raggiunto a casa dai Carabinieri, dovendo dare esecuzione alla stessa ordinanza del Tribunale di Bologna, divenuta definita a seguito dell’inammissibilità del ricorso che l’indagato aveva promosso per Cassazione. Arrestato dai Carabinieri, il 29enne rumeno è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.