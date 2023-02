Furti seriali negli spogliatoi: trovati con 7mila euro: coppia nei guai

La Polizia ha denunciato in stato di libertà 2 persone, un uomo di 40 anni e una donna di 38, di nazionalità romena, sospettate di aver commesso una serie di furti presso diverse palestre a Bologna, Roma, Milano, Torino, Brescia e Verona.

Le indagini avrebbero portato alla luce una struttura ben organizzata, operante in tutta Italia, che aveva a disposizione documenti falsi e camuffamenti per cambiare identità e quindi sottrarre orologi di pregio, carte di credito e denaro all’interno degli spogliatoi di diverse palestre “Virgin Active”Gli investigatori, dopo una serie di appostamenti effettuata all’interno di diverse palestre, sono riusciti a intercettare i due complici all’interno di una palestra romana.

Sottoposti a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso, di 415 euro e di un badge di ingresso del circuito Palestre Virgin Active, oltre a due bracciali di gomma, con i quali poteva accedere a qualsiasi struttura sportiva. All’interno della borsa della donna, invece, sono state rinvenute banconote per totale di 6.520.

Gli accertamenti hanno portato anche alla luce che l'utilizzatore del badge nel giro di 15 giorni ha effettuato 56 accessi in varie province italiane, ingressi he gli inquirenti ritengono sopralluoghi finalizzati al furto e non sedute di allenamento.

"Ad ogni modo gli indagati - fa sapere la Questura di Roma - sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile".