Furti e scippi sotto Natale, Ascom assolda guardie giurate

Nella ressa dello shopping natalizio può capitare di essere 'alleggeriti' del portafoglio o che qualcuno provi a portarsi a casa della merce senza pagarla. Per questo a Bologna quest'anno Ascom punta occhi in più a tutela di clienti e commercianti, arruolando un manipolo di guardie giurate che saranno schierate in alcune aree del centro storico e della periferia contro borseggiatori e taccheggiatori.

Dunque, dal 1 dicembre al 6 gennaio, dalle 16 alle 20, 12 operatori professionali della sicurezza, divisi in gruppi di quattro, riconoscibili per le pettorine bianche, si posizioneranno all'ingresso dei negozi associati per controllare cosa accade all'interno e vigilare anche sulla strada.

All'occorrenza potranno avvisare le forze dell'ordine per interventi mirati. Sotto la lente alcune aree particolamente interessante da fenomeni di misrocriminalità, che nel periodo natalizio solitamente si intensificano: via D'Azeglio, via Indipendenza sono alcune delle strade che verranno 'pattugliate' dalle guardie giurate. Altre aree, solitamente considerate a rischio, sono state esclude perché già presidiate dalle forze di Polizia: è il caso di via Petroni e piazza Verdi, dove c'è una presenza stabile delle forze dell'ordine, o piazza Aldrovandi, dove gli operatori, in collaborazione con il Comune, si sono sono già organizzati per il controllo dell'area

"Condivido e apprezzo le finalità e l'approccio del progetto. Nel periodo natalizio assistiamo a fenomeni di aggregazione marcati e si abbassa la soglia di attenzione rispetto a fenomeni di microdelinquenza. Occhi ulteriori che possano vigilare sono utili. E' prioritario che ci siano forme di collaborazione con le forze dell'ordine. Dobbiamo essere sereni nei periodi di festa", sottolinea Massimo De Stefano, capo di gabinetto della Prefettura. "Offrire ai clienti, ma anche ai turisti, uno shopping sicuro è una scelta coerente con le tante azioni e progetti che Ascom ha voluto promuovere sul tema della legalità, rispondendo alle richieste e alle segnalazioni delle imprese associate e operando in un quadro di massima collaborazione con le istituzioni e le forze dell'ordine", spiega il presidente, Enrico Postacchini.

"Siamo attenti e determinati a dare il nostro contributo sulla sicurezza partecipata. Vogliamo prevenire e creare condizioni migliori per un periodo nel quale le famiglie e i turisti possano muoversi in città in tutta tranquillità. Abbiamo coinvolto tutta la città in un'azione di controllo con una presenza articolata fra centro storico e periferia", rimarca Tonelli, che invita a tenere alta l'attenzione anche sul fenomeno dell'abusivismo commerciale. "Oltre 3.500 posti di lavoro regolari non possono crearsi a causa dell'abusivismo", conclude.