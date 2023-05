Ladri al supermercato, minacce al vigilante e furto da 1.800 euro in cosmetici: due nei guai

Un uomo e una donna, arrestato e denunciata, per tentato furto aggravato nei supermercati cittadini.

Il primo, alle ore 20 di ieri, pur avendo rubato solo 4 bottiglie di birra economica alla Coop di via Massarenti, ha peggiorato la sua situazione, quando è stato bloccato da un addetto alla sicurezza e ha perso la testa: "Vi ammazzo tutti,vieni fuori che ti faccio vedere". Poi è partita l'aggressione e sono stati chiamati i Carabinieri. Si tratta di un 45enne italiano con diversi precedenti che è stato arrestato.

Alle 14 dii ieri, la Polizia è intervenuta nel supermercato Esselunga di via Emilia Ponente, dove tre giovani donne snono state notate mentre "saccheggiavano" il reparto cosmetici per poi cercare di pagare solo alcuni succhi di frutta. Una volta arrivate alle casse sono state fermate: due si sono date alla fuga, mentre una è stata bloccata all'arrivo della volante. E' una romena di 22 anni con precedenti specifici: all'interno di alcune buste sono stati rinvenuti cosmetici per 1.800 euro. E' stata denunciata per tentato furto in concorso con persone rimaste ignote.

Lo scorso 7 maggio nel quartiere Navile, la Polizia ha ammanettato un uomo di 48 anni e una donna di 32, incinta, italiani sinti, entrambi con numerosi precedenti dopo aver rubato in due abitazioni.