Furto al deposito della Coop di via Massarenti: 28enne arrestato

Ennesimo tentativo di furto in un supermercato di Bologna. Questa volta ad essere presa di mira è stata la Coop di via Massarenti. Intorno a mezzanotte i carabinieri hanno arrestato un 28enne marocchino. Poco prima l’uomo era stato sorpreso da due guardie giurate all’interno dei magazzini del supermercato.

A ‘smascherare’ il ladro è stato il sistema d’allarme, scattato nell’area del carico e scarico merci del supermercato. I vigilantes hanno sorpreso il 28enne poco lontano della porta di emergenza del deposito. L’uomo una volta scoperto, ha tentato la fuga cercando di scavalcare la recinzione della Coop, prima di essere bloccato.

Cosa aveva cerato di rubare? Sei bottiglie di alcolici, per un valore di 128 euro. Il 28enne, una volta scoperto, le aveva appoggiate a terra. Portato in caserma l’uomo è stato tenuto in custodia dai carabinieri in attesa di essere processato per Direttissima.