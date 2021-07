Altro furto nel bolognese: nuovi guai per la banda in autostrada

Erano già noti alle forze dell'ordine, anche perché erano stati arrestati nel gennaio scorso per una serie di furti nelle stazioni di servizio e nei negozi ubicati in centri commerciali. Ora la polizia stradale ha addebitato al gruppo altri due episodi, uno dei quali avvenuto sempre nel genaio di quest'anno in A13 all'altezza di Bentivoglio, nel tratto bolognese.

Dotati di una borsa abilmente schermata, il gruppo in quesitone era sollto riuscire in pochi secondi ad asportare merce e abbigliamento eludendo i sistemi antitaccheggio presente nei negozi. Per tali episodi, il Gip del Tribunale ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari. I destinatari sono stati tovati a casa loro, a Firenze, nelle prime ore di ieri.