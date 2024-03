Prima il furto al supermercato In’s, poi l’aggressione al vigilante: due ragazze fermate dalla polizia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due ragazze di 19 e 16 anni sono state fermate in seguito ad un furto nel supermercato In’s di via Saragozza. La minore delle due è stata denunciata per tentata rapina aggravata in concorso, mentre la più grande, con lo stesso capo di accusa, è stata arrestata.

Il fatto risale al pomeriggio di martedì 5 marzo, quando le due ragazze sono state notate mentre trafugavano della merce dal supermercato. Le giovani hanno quindi tentato di fuggire, ma l’addetto alla sicurezza le ha raggiunte, venendo aggredito con calci e pugni. Tempestivo l’intervento della polizia, che ha fermato le due ragazze: la minore è stata denunciata, mentre la maggiore è stata arrestata. Il valore della merce trafugata, poi restituita al negozio, ammontava ad appena 6 euro.