Furto in ambulanza durante il soccorso: ennesima brutta sorpresa per i volontari

"Ci siamo allontanati dall'ambulanza per dieci minuti, giusto il tempo per salire in casa del paziente e soccorrerlo. E quando siamo tornati abbiamo trovato la brutta sorpresa". Ancora una volta un ordinario intervento in città si è trasformato in uno spiacevole episodio per i volontari della Pubblica Assistenza Croce Italia, che hanno subito l'ennesimo furto mentre si trovavano in servizio, a poco più di un mese di distanza dall'ultimo colpo subito.

Intorno a mezzanotte

A raccontare l'accaduto è Alessandro, che lo scorso martedì 17 ottobre, intorno alla mezzanotte, si trovava insieme ad altri tre sanitari in via Ferrarese per raggiungere un appartamento da dove era partita la chiamata al 118: "Quando è stato il momento di caricare il paziente sull'autoambulanza, ci siamo accorti che qualche malintenzionato aveva rotto il finestrino dell'abitacolo. Avevamo parcheggiato in strada per poco tempo, ma sufficiente perché qualche delinquente decidesse di trafugare i nostri beni personali dal mezzo". In particolare, il ladro ha rubato lo zaino dello stesso Alessandro, che fortunatamente non conteneva portafogli, documenti o altri beni di valore, e del materiale sanitario tra cui guanti e gel disinfettante.

"Tanta amarezza, ma non ci fermiamo"

Il danno maggiore è stato all'operazione in corso, con i volontari che hanno dovuto attendere l'arrivo di un'altra ambulanza mandata dalla centrale per completare il trasferimento in ospedale del paziente, fortunatamente non in gravi condizioni: "Siamo amareggiati, non capiamo il perché di un gesto così cinico e ignobile - prosegue Alessandro -, che non porta alcun guadagno perché non portiamo con noi niente di prezioso quando siamo in servizio". Il volontario ha sporto denuncia per il furto del proprio zaino e per la spaccata all'ambulanza, che dovrebbe essere riparata nel giro di pochi giorni. "È stato un episodio destabilizzante - conclude - ma nonostante tutto andiamo avanti con lo stesso impegno di sempre".