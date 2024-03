Danni e furti alle auto: presentata la raccolta firme per installare le telecamere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A inizio marzo, avevamo pubblicato un articolo in cui Francesco, residente in via Mario Fantin, denunciava i furti e i danni alle auto che si sono susseguiti in quella zona negli ultimi due anni. La dinamica è sempre la stessa: rotto il finestrino, il ladro arraffa ciò che può all’interno dell’auto e poi fugge via. Una situazione che si è ripetuta più volte negli ultimi anni, tanto che un gruppo di residenti si è attivato per chiedere al quartiere e al Comune di installare delle telecamere di sicurezza. “Abbiamo organizzato una raccolta firme per l’installazione di alcune telecamere a causa dei tanti furti nelle auto in questa zona – racconta Francesco, a distanza di venti giorni dal primo racconto –. Siamo arrivati a oltre 120 firme, e la raccolta è stata consegnata alle istituzioni a cui è indirizzata: Comune di Bologna e quartiere Navile. Purtroppo, con il quartiere o con l’amministrazione non abbiamo mai parlato. È stato tutto molto veloce e abbiamo cominciato ad organizzarci da poco”.

Francesco torna a parlare degli episodi che, più volte, lo hanno visto coinvolto anche in prima persona. L'ultima macchina colpita in zona è stata proprio la scorsa notte: “Due settimane fa hanno vandalizzato una ventina di auto, ed è risuccesso due giorni dopo. Ma non era la prima volta: era già successa lo scorso anno. Non sappiamo chi siano, né perché è proprio questa zona ad essere colpita. L’ultima volta che mi è successo ho sentito l’allarme dell’auto scattare e quando mi sono affacciato ho visto una persona che si allontanava in bicicletta dentro al parco che abbiamo di fronte casa. Il parco, tra l’altro, non è illuminato, e forse questo è uno dei motivi per cui questa via viene colpita da questi ‘ladruncoli’ così spesso”.

"Con la presente siamo formalmente a richiedervi l’istallazione di telecamere in corrispondenza dei due parcheggi siti in via Mario Fantin nella zona Lame del quartiere Navile - scrivono i. firmatari nella lettera -. Negli ultimi mesi si sono registrati ripetuti atti di vandalismo ai danni di numerose auto parcheggiate, sia nel parcheggio lato via Zanadi, sia in quello lato via Beverara. I danni sono ingenti, reiterati, impuniti da troppo tempo. Siamo a conoscenza che episodi del tutto simili si sono registrati in altre zone del nostro quartiere e segnatamente in via di Trilogia Navile e in via Vasco de Gama. Come abitanti del supercondominio di via Fantin (oltre 250 le famiglie residenti) chiediamo all’amministrazione un segno d’attenzione concreto al fine di porre fine a questa incontrollata successione di danneggiamenti fini a loro stessi (al danno, molto spesso, non segue furto)". Ora la palla passa all'amministrazione.