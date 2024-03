"Spaccate alle auto e furti nei garage, per due spicci. E' un continuo"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Immaginate di avere un solo garage e due auto in famiglia. Che quella della vostra compagna – parcheggiata in strada - venga presa di mira da balordi che spaccano il finestrino, aprono il mezzo, rovistano all’interno, portano via qualche spicciolo. A distanza di tre giorni la scena si ripete. L’auto vandalizzata stavolta è la vostra, perché nel frattempo avete ceduto il posto in garage all’auto (rimasta senza finestrino) della vostra compagna, in attesa della riparazione. Danni da centinaia di euro, a fronte di pochi centesimi di bottino.

E’ quanto accaduto a Francesco, che vive in zona via Fantin, vicino al parco di Villa Angeletti. Non certo l'unica soggetti a vandalismi del genere, ma il mal comune non può essere neppure un mezzo gaudio. La rabbia monta. Specie se si aggiunge che non è neppure la prima volta che subisce furti. Lui, al pari dei condomini.

Auto colpite a raffica

“Siamo irritati. E’ ora di intervenire in qualche modo. Magari installando delle telecamere di videosorveglianza”. Così Francesco, sfogandosi sull’accaduto, ripercorre quanto si trovano a subire nella zona in cui vive da qualche anno. “Non sono casi isolati. Qui le auto sono già state prese di mira altre volte. La mia compresa. Lo scorso anno me l’hanno aperta e mi hanno rubato il volante. E’ un pezzo ambito, pare, per il modello dell’auto che ho io. Poi è successo ancora stanotte, intorno alle tre è scattato l’allarme, l’ho sentito e mi sono affacciato dalla finestra. Sono riuscito solo a vedere un tizio allontanarsi in sella a una bici e sparire nel parco vicino. Sono sceso giù, ho trovato il deflettore rotto. Mancava giusto qualche monetina. Ho allertato le forze dell’ordine, ma cosa potevano fare”.

Ma non finisce qui. Solo tre giorni prima la stessa disavventura è toccata ad altri residenti. “Auto ancora vandalizzate nella notte di sabato scorso, danni e pochi spicci portati via. In alcuni casi neppure quelli, perché non c’era proprio nulla da rubare. Tra le vetture colpite sabato c’era anche quella della mia compagna”, aggiunge.

Anche i garage nel mirino

Ora i residenti della zona guardano avanti. E le chat di qualche condominio sono 'roventi'. Chi riesce cerca di parcheggiare in garage, ma non tutti ne hanno la possibilità, fa notare Francesco, che spiega come tra i condomini si stia pensando di attivarsi per sensibilizzare l’amministrazione locale, chiedendo magari che vengano installate delle videocamere che possano fungere almeno da deterrente per i malintenzionati.

Peraltro nella zona non sono solo le auto ad essere prese di mire. “Non sono rari – prosegue – anche furti nei garage. I miei condomini ci sono passati e io stesso, due anni fa, mi sono ritrovato con danni alla serranda del mio box, dove i ladri si sono intrufolati per poi portarmi via dell’olio. Era tutto quello che potevano trovare. Ho così messo l’allarme e un cartello sulla porta che ne segnalasse la presenza, per disincentivare incursioni indesiderate. Un mio vicino di casa di furti nel garage ne ha subiti addirittura cinque. Anche lui ha affisso un cartello, recita ‘Qui non c’è più nulla, avete già rubato tutto’”. La si prende con un pizzico di ironia, insomma, ma appare chiaro che la misura è ormai colma.