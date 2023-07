Via auto e telefoni mentre fanno il bagno: tre minori e un 20enne denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno denunciato un 20enne, un 16enne e due 17enni, per ricettazione in concorso.

I fatti risalgono alla mattina di domenica 10 luglio, quando un 23enne italiano è stato derubato della sua automobile, una Alfa Romeo, modello Mito, che aveva parcheggiato vicino a una piscina di Monterenzio, dove si era recato con gli amici. Dopo essere tornati al proprio ombrellone si sono accorti che qualcuno aveva aperto gli zaini, prendendo le chiavi del veicolo intestato al 23enne, un iPhone 11 e un iPhone 14, di proprietà di altri due giovani.

Mancava anche l'auto dal parcheggio, così con i sistemi di localizzazione degli smartphone il 23enne e i suoi amici si sono messi alla ricerca, localizzandoli in serata a Castel San Pietro Terme, nel frattempo hanno chiamato il 112.

I Carabinieri hanno quindi identificato i quattro giovani a bordo dell’autovettura rubata. Sottoposti a perquisizione personale, i tre minorenni sono stati trovati in possesso anche di alcuni grammi di hashish. Uno dei due 17enni, trovato in possesso di una modica quantità (circa 7 grammi), è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre il 17enne e il 16enne, con quantità maggiore sono stati denunciati anche per detenzione.

L’automobile e i due smartphone sono stati restituiti dai Carabinieri ai proprietari.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione San Ruffillo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, tre ragazzi bolognesi e un ragazzo di origine moldava, due 14enni, un 15enne e un 17enne con l'accusa di ricettazione.